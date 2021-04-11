Офтальмолог Лещенко дала советы по защите глаз от яркого весеннего солнца

Москва, 11 апреля. Весной из-за яркого света глаза начинают слезиться, болеть. Как защитить зрительный орган от катара, рассказала офтальмолог Ирина Лещенко.

Весенним катаром называют аллергический конъюнктивит, который связан с воздействием солнца. Из-за яркого света люди начинают щуриться, что негативно сказывается на глазах. Усугубляет ситуацию пыль, которая образуется при таянии грязного снега, объяснила офтальмолог в беседе с радио Sputnik.

Уменьшить стрессовое воздействие на глаза можно с помощью специальной оптики. Среди них солнцезащитные, фотохромные очки, очки-хамелеоны. Есть и контактные линзы, которые реагируют на свет и могут темнеть, рассказала Лещенко. При ощущениях сухости, раздражения рекомендуется использовать увлажняющие капли. Но при ухудшении ситуации следует обратиться к врачу.

От раздражительного жжения могут помочь слезы. К такому выводу пришли ученые из Нидерландов. При плаче жидкость выходит не только через глаза, но и нос, что позволяет слизистым избавиться от вредных бактерий.