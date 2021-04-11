Стал известен мешающий забеременеть актрисе Макеевой диагноз

Москва, 11 апреля. Актриса Анастасия Макеева призналась в четырех попытках сделать ЭКО. Процедура оказалась безрезультатной из-за генетической особенности организма.

В программе «Секрет на миллион» Анастасия Макеева рассказала, что не теряет надежд стать мамой. Впервые артистка задумалась о детях в 30 лет, находясь в браке с музыкантом Глебом Матвейчуком.

Знаменитости обращались за помощью к врачу, но за полтора года долгожданная беременность так и не наступила. В возрасте 35 лет актриса решилась на ЭКО, но четыре попытки не привели к желаемому результату.

«Это генетическая особенность организма. Мой диагноз — очень маленький овариальный резерв», — заявила в эфире передачи «Секрет на миллион» Анастасия Макеева.

На данный момент Макеева находится в отношениях с профессиональным строителем Романом Мальковым. Мужчина имеет четырех детей от предыдущего брака, но несмотря на это он снова мечтает стать отцом и готов пройти все необходимые процедуры вместе с Анастасией.

Ранее беременная участница «Дома-2» Ирина Пинчук попала в больницу с угрозой выкидыша. Очередное медицинское обследование показало, что у будущей мамы есть определенные осложнения.