Седокова решила выучить латышский язык для чтения переписок мужа

Москва, 11 апреля. Украинская поп-певица Анна Седокова порадовала поклонников снимком в купальнике, который она сопроводила не менее интересным текстом. Звезда решила выучить все языки мира.

Седокова рассказала, что начала учить испанский, но ее мечта не ограничивается одним языком. Она всерьез решила стать полиглотом.

«У меня есть мечта. Понимать все языки мира. Как минимум испанский, французский, итальянский, китайский, португальский и конечно латышский», — написала певица.

Свой пост Анна сопроводила солнечной фотографией в купальнике с ярким принтом. Девушка смело продемонстрировала загорелую фигуру и, как обычно, приветливо улыбнулась своим фанатам со снимка.

Под солнечным фото исполнительница также пожаловалась, что не может читать переписки мужа, баскетболиста «Химок» Яниса Тиммы, с которым она находится в браке с 2020 года. Поскольку супруг певицы латвиец, в списке Седоковой латышский язык занимает отдельное место.

Поп-певица также похвасталась, что уже владеет английским, немного сербским, испанским, украинским и русским. Своим подписчикам она задала вопрос, какой бы язык они хотели учить. Большинство комментаторов выбрали английский, испанский и французский языки.

Недавно Седакова стала гостьей шоу Comment Out. Звезде выпало жестокое задание, в котором ей пришлось пошутить над онкобольным банкиром Олегом Тиньковым.