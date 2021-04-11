Гигантский варан разгромил стеллаж в таиландском супермаркете

Бангкок, 11 апреля. Огромный варан пробрался в один из продуктовых магазинов на юго-западе Таиланда и устроил погром. Рептилия решила залезть на один из стеллажей.

Инцидент произошел в таиландском городе Накхонпатхом. Гигантский ящер карабкался наверх по стеллажу, попутно разбрасывая продукты. Сотрудники магазина вызвали специалистов по отлову животных. Рептилию удалось поймать. Ее вывезли к ближайшему водоему, передает USA Today.

Специалисты связывают появление варана в супермаркете с теплой погодой. Из-за нее многие каналы засохли, а источники пищи стали скудными. И хотя подобное явление не редкость для Таиланда, такого большого «покупателя» встречали редко.

Дикие животные появляются в поле зрения людей не только в жарких странах. На днях детеныш серого тюленя был замечен в каналах Петербурга. Спасатели смогли отловить его и передать в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на реабилитацию.