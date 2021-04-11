Всеобщий музыкальный диктант пройдет на 230 площадках 11 апреля

Москва, 11 апреля. Международная просветительская акция Всеобщий музыкальный диктант состоится в России, Белоруссии, ДНР и Казахстане. Об этом сообщили в оргкомитете акции.

Диктант стартует в 12:00. Для участия требовалось заполнить заявку на сайте мероприятия. Проверку работ будут осуществлять преподаватели по сольфеджио.

Онлайн-трансляцию «проверочной работы» можно будет посмотреть на главной площадке в Российской академии музыки им. Гнесиных в Москве. Любой желающий может стать зрителем и написать диктант самостоятельно с самопроверкой. Ноты диктантов будут размещены на официальном сайте.

Традиционный «Тотальный диктант» прошел в этом году с привычным размахом. Однако не все остались довольны проведением акции. Так, некоторые российские писатели раскритиковали выбор автора текста.