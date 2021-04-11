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Российские спасатели за сутки потушили 26 лесных пожаров на площади 674 га

Российские спасатели за сутки потушили 26 лесных пожаров на площади 674 га

Москва, 11 апреля. Сотрудники экстренных служб за минувшие 24 часа ликвидировали почти 30 пожаров на территории лесов. В общей сложности огонь охватил площадь более 670 га, сообщили в Авиалесоохране.

Сейчас спасатели задействованы в работах по тушению возгораний на площади 822 га. Всего в мероприятиях принимают участие 482 человека, 91 единица специализированной техники, десять воздушных судов для мониторинга и еще одно для тушения. Горение в настоящее время продолжается исключительно на Дальнем Востоке. Наибольшее число пожаров действуют в Хабаровском крае, пламя распространилось на 187 га. Еще 331 га земли горят в Амурской области, однако территории не относятся к лесному фонду и не входят в охраняемую зону.

«11 апреля 2021 года на территории Российской Федерации действовало 18 лесных пожаров на площади 822 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении пресс-службы федерального ведомства.

Ранее российским огнеборцам удалось за сутки ликвидировать 17 лесных пожаров на площади больше одной тысячи га. К работе привлекались 228 человек и 36 единиц техники, а также четыре воздушных судна.

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