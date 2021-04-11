Российские спасатели за сутки потушили 26 лесных пожаров на площади 674 га

Москва, 11 апреля. Сотрудники экстренных служб за минувшие 24 часа ликвидировали почти 30 пожаров на территории лесов. В общей сложности огонь охватил площадь более 670 га, сообщили в Авиалесоохране.

Сейчас спасатели задействованы в работах по тушению возгораний на площади 822 га. Всего в мероприятиях принимают участие 482 человека, 91 единица специализированной техники, десять воздушных судов для мониторинга и еще одно для тушения. Горение в настоящее время продолжается исключительно на Дальнем Востоке. Наибольшее число пожаров действуют в Хабаровском крае, пламя распространилось на 187 га. Еще 331 га земли горят в Амурской области, однако территории не относятся к лесному фонду и не входят в охраняемую зону.

«11 апреля 2021 года на территории Российской Федерации действовало 18 лесных пожаров на площади 822 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении пресс-службы федерального ведомства.

Ранее российским огнеборцам удалось за сутки ликвидировать 17 лесных пожаров на площади больше одной тысячи га. К работе привлекались 228 человек и 36 единиц техники, а также четыре воздушных судна.