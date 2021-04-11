Принц Филипп даже последние минуты жизни провел с Елизаветой II

Лондон, 11 апреля. Перед смертью принц Филипп много читал, звонил любимым и настаивал на том, что со всеми трудностями справится сам. О последних днях жизни герцога рассказали британские СМИ.

После операции на сердце принц должен был месяц находиться в больнице. Однако он все время настаивал, что может вернуться домой и там ему станет лучше, сообщили источники изданию Telegraph.

«Он просто хотел вернуться в свою кровать. Он ни за что не хотел умирать в больнице», — рассказал информатор.

Свои последние дни принц проводил за чтением книг под солнечными лучами, составляя письма и разговаривая по телефону с любимыми. Филипп до конца хотел оставаться как можно более независимым, запрещал помощнику поднимать упавшие очки, наотрез отказывался от инвалидной коляски. В последнюю ночь его супруга Елизавета была возле кровати мужа.

Смерть принца стала неожиданностью для всех, сообщили в СМИ. По словам источника, во дворце ожидали, что «Железный герцог продержится до юбилея». Филипп не дожил до своего 100-летия два месяца.

Ранее российский историк погребальной культуры Михаил Питателев рассказал, какая церемония прощания будет у принца Филиппа. По его словам, похороны пройдут «по всем королевским правилам».