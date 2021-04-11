Содержащаяся в рыбах инфекция поможет в создании лекарства от рака

Москва, 11 апреля. Бактерия-«родственница» чумной палочки может помочь в создании лекарства от рака. Соответствующие исследования провели российские ученые.

Водная бактерия Yersinia ruckeri не может заразить человека, но вызывает кишечную инфекцию у рыб. Из-за этого у радужной форели и других видов появляется так называемый красный рот.

Ученые провели тесты на мышцах в результате которых выяснилось, что белок-порин, который является одним из факторов болезнетворности бактерии, в два раза токсичнее для раковых клеток, чем для здоровых тканей. Это может помочь в создании средства для убийства опухолей с наименьшими побочными эффектами.

«Возможно, порины станут компонентами лекарственных препаратов, облегчающих доставку химиотерапевтических средств в клетки-мишени и для противоопухолевой терапии нового поколения», — рассказала старший научный сотрудник ТИБОХ (ДВО РАН) Ольга Портнягина в интервью «Известиям».

Ученые британской Организации по исследованию рака рассказали о главных симптомах онкологического заболевания легких. Всего существует девять причин образования раковых опухолей.