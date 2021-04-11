Доход в размере прожиточного минимума защитят от взыскания за долги

Москва, 11 апреля. Должники смогут сохранить доход в размере прожиточного минимума. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрят в ближайшее время.

Создатели законопроекта предложили внести изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», а также в Гражданский процессуальный кодекс РФ. Доход в размере прожиточного минимума, согласно документу, должен войти в перечень имущества, которое не подлежит взысканию за долги.

Чтобы приставы не могли рассчитывать на эти деньги, будет разработан механизм, благодаря которому должник защитит их от взыскания. Нужно будет подать заявление с реквизитами банковского счета в то подразделение ФССП, где ведется производство по его делу.

Размер прожиточного минимума трудоспособного населения, по данным «Парламентской газеты», сейчас составляет 12 702 рубля в среднем по стране. Если должник заблаговременно обратился с соответствующим заявлением в службу приставов, то сможет сохранить эту сумму на своем счету.

Власти в настоящее время обсуждают введение льгот по оплате тарифов на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения России. Об этом сказано в протоколе совещания Госсовета РФ.