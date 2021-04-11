Диетолог Селезнева развеяла миф о похудении при помощи кофе и чая

Москва, 11 апреля. Напитки для похудения не влияют на метаболизм. Они оказывают либо мочегонный, либо слабительный эффект. При такой методике ушедшие килограммы быстро вернутся.

В аптеках часто можно встретить чай для похудения, который пользуется особой популярностью среди женщин. Однако при употреблении напитка изменения в весе произойдут исключительно из-за колебания количества воды в организме, сообщила агентству «Прайм» врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра Ксения Селезнева.

Кроме того, чай или кофе могут вызвать проблемы со здоровьем. Диуретические средства выводят из организма не только жидкость, но и нужные микроэлементы, в числе которых находится калий. При этом нарушается ритм сердца и наступает обезвоживание организма.

Ранее диетологи рассказали о вредных для здоровья кожи продуктах. Людям с акне рекомендуется исключить из рациона питания не только молочные продукты, но и сократить потребление сладкого в два раза.