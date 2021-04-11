Панин похвастался разноцветным маникюром и нарвался на сравнение с Моргенштерном

Мадрид, 11 апреля. Перебравшийся в Испанию российский актер Алексей Панин похвастался своим разноцветным маникюром. Подписчики артиста сравнили его с эпатажным рэпером Моргенштерном.

Панин ранее признавался, что открыт к различным экспериментам, в том числе и сексуальным. На этот раз он покрасил ногти во все цвета радуги и похвастался этим в своем Instagram.

«Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо — еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» — процитировал барона Мюнхгаузена Панин.

Подписчики оценили эксперимент скандального актера. Они похвалили его за смелость и позитивный настрой.

«Счастливый человек живет без стадного инстинкта», — написала olybeere. «Человек на позитиве! Живет без всяких шаблонов! Молодец», — прокомментировала annabisschop. «Очень серьезный парень, солнечный», — отметила ivanovskaya_anastasia

Некоторые фолловеры посчитали, что Панин таким образом пытается копировать рэпера Моргенштерна. Хип-хоп исполнитель также часто красит ногти в разные цвета.

«Алексей, ты под Моргенштерна, что ли, закосил и ногти красишь?» — поинтересовалась marina_aleksandrovna_100388.

Недавно Алексей Панин показал подписчикам, как его дочь Анна ворует у соседей лимоны. Актер на записи рассказал, что предложил дочери стащить всего один плод к чаю, а она не смогла остановиться и набрала огромную кучу.