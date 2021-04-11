Брюссель, 11 апреля. Введенные США и Европой антироссийские ограничения необходимо ужесточить, в частности в случае обострения ситуации на востоке Украины, заявили в Европарламенте.

Россия «продолжает выступать в роли организатора» опасных провокаций, якобы усиливая военное присутствие вблизи границ страны. Действия Москвы требуют зеркальных мер: недвусмысленных и сильных. Причем реагировать должны руководство Евросоюза и американские власти, считает глава Европейской народной партии — ведущей фракции в ЕП — Манфред Вебер.

«Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — отметил он в беседе с Funke.

Война в Донбассе давно служит отвлекающим маневром и в данном случае призвана оправдать Украину за провал с вакцинацией населения от коронавируса и обострение экономического кризиса. Возобновление Киевом активных боевых действий в регионе станет для государства началом конца, заявил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак.