Один из старейших мясокомбинатов Донбасса загорелся в Донецке

Донецк, 11 апреля. В Калининском районе города Донецка произошло крупное возгорание в здании бывшего мясокомбината. Установлено, что сначала загорелась кровля, а потом и все здание мясокомбината.

Пламя настолько сильное, что его видно из многих районов Донецка. Со слов мэра Донецка Алексея Кулемзина, на месте работает группа пожарных.

На проспекте, где расположен мясокомбинат, остановлено движение троллейбусов. Жителей района из-за опасного дыма просят некоторое время не открывать окна. На данный момент информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Ранее в подмосковных Люберцах загорелся склад с бытовой химией и спортивным инвентарем. Со слов очевидцев, строение заволокло густым черным дымом.