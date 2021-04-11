Похолодание придет в центр Европейской России на следующей неделе

Москва, 11 апреля. Понижение температуры воздуха ожидается в центре Европейской части России во второй половине следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Первые дни новой рабочей недели в регионе ожидаются теплыми. Согласно прогнозам синоптиков, климатическая норма будет превышена на восемь градусов. Однако во второй половине ожидается небольшое похолодание. С четверга погода станет пасмурной и местами дождливой, передает РИА Новости.

Минувшая суббота в Москве стала самым теплым днем с начала весны. Температура воздуха 10 апреля составила 12,1 градуса. Уже в воскресенье в столичном регионе ожидается еще большее потепление.