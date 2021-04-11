Кристиан Бэйл может получить роль Бэтмена в 2022 году

Вашингтон, 11 апреля. Голливудский актер Кристиан Бейл ведет переговоры с киностудией Warner Bros. о своем участии в предстоящей картине про Флэша, премьера которой состоится в 2022 году.

Съемки экранизации комиксов про Флэша начались еще в 2013 году, но с самого начала у картины возникло множество проблем. Меняли режиссеров, переписывали сценарий, но некоторое время назад производство все-таки началось. Режиссером киноленты назначили Андреса Мускетти, который снял хитовую дилогию «Оно» по книге Стивена Кинга.

Инсайдер, приближенный к производству фильма про Флэша, сообщил, что руководство заинтересовано в том, чтобы взять на роль Кристиана Бейла. Сами авторы проекта объяснили, что планировали взять на роль Бэтмена Майкла Китона, но его, вероятнее всего, заменит Бейл, который ранее уже примерял костюм супергероя в трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь».

Ранее один из сценаристов кинофильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Крис Террио обрушился с критикой в адрес студии Warner Bros. По его словам, из финальной версии фильма убрали около получаса хронометража, что сильно разозлило сценариста, так как логика повествования была нарушена.