Создатели «Черной вдовы» смогут заработать больше из-за переноса премьеры

Москва, 11 апреля. Ожидания по кассовым сборам фильма киностудии Marvel «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли выросли почти в четыре раза из-за переносов премьеры.

Кинолента за период пандемии переносилась несколько раз и «пострадала» больше других ожидаемых релизов. Премьера была перенесена с мая прошлого года на ноябрь 2020 года, затем на май этого года. Окончательной датой будущего релиза назвали 9 июля 2021 года.

Примечательно, что трейлер «Черной вдовы» набрал в несколько раз больше практически всех проектов, которые киностудия запланировала презентовать в ближайшее время. Картина режиссера Кейт Шортланд расскажет о супер-агенте Наташе Романофф, которая будет пытаться справиться со своим прошлым.

Также известно, что в новом блокбастере от Marvel появится актриса и модель Ольга Куриленко. По имеющимся данным, ее роль не займет много экранного времени, однако будет довольно важной в рамках повествования.