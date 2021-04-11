Тренер «Барселоны» пожаловался на судейство в матче с «Реалом»

Мадрид, 11 апреля. Судейские ошибки помогли мадридскому «Реалу» выиграть матч. На это указал главный тренер «Барселоны» Рональд Куман.

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 30 тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:1. Эта победа позволила столичной команде возглавить таблицу Примеры.

Куман, по данным RT, признал, что его подопечные слабо играли в первом тайме. Во второй половине встречи ситуация улучшилась, но «Барселоне» помешали ошибочные решения арбитра.

«В ситуации с падением Брэйтуэйта после контакта с Менди надо было назначать пенальти, а из четырех добавленных минут две с половиной рефери потратил на свою рацию. Пенальти был явный. Но в очередной раз нам придется смириться с произошедшим и замолкнуть», — подчеркнул тренер.

Мадридский «Реал» на этой неделе сыграл первый матч четвертьфинальной серии Лиги чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана обыграли «Ливерпуль».