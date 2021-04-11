Российские туристы рассказали о способах покупки авиабилетов

Москва, 11 апреля. Проведенный опрос показал, что 23% российских туристов бронируют поездки через телефон или планшет. Об этом рассказали специалисты из онлайн-сервиса OneTwoTrip.

При этом, 69% путешественников оплачивают забронированные билеты максимум за неделю до отъезда. Доля россиян, которые резервируют перелеты за день до поездки, составляет 27%, за два дня — 18%, за три — 12%, сообщает РИА Новости.

В 83% случаев авиапутешественникики приобретают билеты только в одну сторону. Также опрос выяснил, что мобильным приложением на 10% чаще пользуются мужчины, чем женщины.

В Крыму активно начали готовиться к курортному сезону. Водолазы обследуют и проводят очистку дна моря на официальных пляжах. В министерстве курортов и туризма рассказали, что в этом сезоне в Крыму будут работать 460 пляжей.