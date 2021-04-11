Число заражений коронавирусом во Франции превысило 5 миллионов

Париж, 11 апреля. Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 во Франции с начала пандемии превысило 5 млн. Об этом сообщило агентство Sante publique France.

За прошлые сутки в стране выявлено 43 248 случаев заражения, передает RT. В прошедший четверг Минздрав Франции отчитался о 85 тыс. новых случаев заболеваний COVID-19 за сутки, что стало новым антирекордом.

По данным медицинского ведомства, количество пациентов в клиниках страны продолжает постоянно расти. В реанимационных отделениях находится около 5,8 тыс. человек. Общее число госпитализированных увеличилось до 30 238.

В соседней Германии дела обстоят не лучше. На пасхальные каникулы канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала граждан ограничить контакты и находиться дома, в некоторых регионах страны введен обязательный комендатский час в ночное время суток.