Razer анонсировала выход профессионального усилителя звука для смартфонов

Москва, 11 апреля. Представители компании Razer объявили о будущем релизе цифрового аналогового преобразователя (ЦАП) Onyx, который будет усиливать звук из смартфона или другого девайса.

По заявлениям разработчиков, при подключении Onyx можно преобразовать мобильный гаджет в высококачественный проигрыватель музыки. Коннект будет проходить через порты USB Type-C или Type-A через переходник. Искажения при его использовании будут на минимальном уровне, а посторонние шумы не будет слышно.

С цифровым аналоговым преобразователем пользователь сможет прослушивать аудиозаписи на высочайшем уровне. Это будет сравнимо с нахождением на профессиональной студии звукозаписи.

До этого компания Razer представила концепт умной медицинской маски против коронавируса Project Hazel. Кроме имеющейся неоновой подсветки лица, гаджет может усиливать голос носителя и имеет встроенные фильтры.