Пушков назвал провокацию «лучшим другом» киевских властей

Москва, 11 апреля. Украина устраивает провокации в Донбассе, чтобы иметь возможность рассчитывать на помощь Запада. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он отреагировал на недавний разговор главы МИД Великобритании Доминика Рааба и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые обсудили обострение ситуации на юго-востоке Украины. Россия не имеет никакого отношения к конфликту в Донбассе, чтобы ни говорила Украина и США. Киеву выгодно выступать против Москвы на стороне Вашингтона, отметил Пушков.

«Блинкен — певец одной песни. Но провокациями занимается не Россия. Именно Киеву нужны провокации в Донбассе, чтобы «продавать» свою роль «передового борца» с Россией западному альянсу в обмен на военную помощь и финансовые вливания. Провокация — лучший друг киевских властей», — написал Пушков.

Сенатор ранее назвал политику президента Украины Владимира Зеленского ошибочной. Он уверен, что вступление в НАТО не поможет Киеву вернуть Донбасс.