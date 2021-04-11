Собчак публично поглумилась над именем дочери певицы Нюши

Москва, 11 апреля. Телеведущая Ксения Собчак публично высмеяла певицу Нюшу за необычное имя ее ребенка. Поп-исполнительница воспитывает с бизнесменом Игорем Сивовым дочь Симбу, которую назвали в честь героя мультфильма «Король Лев».

Звездная пара долгое время скрывала настоящее имя дочери. Симбе уже почти три года и коллеги Нюши по шоу-бизнесу начали обращать внимание на необычное имя девочки. Ранее на эту тему уже успели пошутить Ксения Бородина и Иван Ургант, а Филипп Киркоров был шокирован на шоу «Маска», когда узнал имя дочери певицы.

Не могла обойти это стороной и скандально известная журналист и телеведущая Ксения Собчак. Она встретила Нюшу на вручении премии «Жара» и осыпала ее шуточками.

«А если бы был мальчик, ты бы его назвала Майк Вазовски (персонаж мультфильма «Корпорация монстров». — Прим. ФАН)? А если бы тройняшки — Дилли, Вилли, Билли (персонажи мультфильма «Утиные истории». — Прим. ФАН)?» — поглумилась Собчак.

Соответствующие кадры были опубликованы шоу «Ты не поверишь!». От острой на язык Собчак на церемонии также «пострадали» Полина Гагарина и Григорий Лепс.

Сама же Нюша продолжает радовать подписчиков вызывающими фото. Недавно она восхитила фолловеров своими пышными формами, опубликовав в Instagram снимок из ванной комнаты. Певица была одета в черное боди со вставными чашечками и черный блестящий плащ.