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Шоу-бизнес

Собчак публично поглумилась над именем дочери певицы Нюши

Собчак публично поглумилась над именем дочери певицы Нюши

Москва, 11 апреля. Телеведущая Ксения Собчак публично высмеяла певицу Нюшу за необычное имя ее ребенка. Поп-исполнительница воспитывает с бизнесменом Игорем Сивовым дочь Симбу, которую назвали в честь героя мультфильма «Король Лев».

Звездная пара долгое время скрывала настоящее имя дочери. Симбе уже почти три года и коллеги Нюши по шоу-бизнесу начали обращать внимание на необычное имя девочки. Ранее на эту тему уже успели пошутить Ксения Бородина и Иван Ургант, а Филипп Киркоров был шокирован на шоу «Маска», когда узнал имя дочери певицы.

Не могла обойти это стороной и скандально известная журналист и телеведущая Ксения Собчак. Она встретила Нюшу на вручении премии «Жара» и осыпала ее шуточками.

«А если бы был мальчик, ты бы его назвала Майк Вазовски (персонаж мультфильма «Корпорация монстров». — Прим. ФАН)? А если бы тройняшки — Дилли, Вилли, Билли (персонажи мультфильма «Утиные истории». — Прим. ФАН)?» — поглумилась Собчак.

Соответствующие кадры были опубликованы шоу «Ты не поверишь!». От острой на язык Собчак на церемонии также «пострадали» Полина Гагарина и Григорий Лепс.

Сама же Нюша продолжает радовать подписчиков вызывающими фото. Недавно она восхитила фолловеров своими пышными формами, опубликовав в Instagram снимок из ванной комнаты. Певица была одета в черное боди со вставными чашечками и черный блестящий плащ. 

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