Кабриолет Mercedes-Benz W128 выставили на продажу за 15 млн рублей в Твери

Тверь, 11 апреля. Автомобиль Mercedes-Benz W128 1959 года оценили почти в 15 миллионов рублей. Хозяин ретро-кара живет в Твери и опубликовал объявление на сайте Auto.ru.

Предшественник современного S-class автомобиля имеет пробег в 50 тысяч километров. Под капотом машины находится бензиновый двигатель объемом 2,2 литра. Он способен выдать 120 лошадиных сил. Работает мотор вместе с механической коробкой передач, отметил владелец Mercedes-Benz W128.

Подобных кабриолетов выпустили всего 1112 штук. В наши дни их осталось немного, некоторые пришлось профессионально отреставрировать. Mercedes-Benz W128 восстановили до состояния Note 2+ и перевезли в Россию. Автомобиль растаможили и поставили на учет в ГИБДД.

Автомобили с пробегом все больше пользуются популярностью у водителей. В первый весенний месяц в России реализовали 476 тысяч подержанных машин, что на 10,4% превышает результаты прошлого года. Самой популярной маркой осталась Lada.