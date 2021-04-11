Исполнители роли принца Филиппа в «Короне» выразили соболезнования в Сети

Лондон, 11 апреля. После смерти герцога Эдинбургского многие известные люди вспомнили мужа королевы Великобритании Елизаветы II теплыми словами. В числе скорбящих оказались звезды сериала «Корона».

В сериале «Корона» принца Филиппа сыграли два актера. В первом и втором сезонах роль исполнял 38-летний Мэтт Смит. Он выразил соболезнования королеве Великобритании и всей семье умершего герцога Эдинбургского. Звезда «Доктора Кто» поблагодарил принца Филиппа за службу стране.

Начиная с третьего сезона роль принца исполнял 47-летний британский актер Тобайас Мензис. Он был в числе первых, кто прокомментировал смерть супруга Елизаветы II. Несколько слов он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Если я знаю что-нибудь о герцоге Эдинбургском, то я уверен, что он не хотел бы, чтобы актер, который изобразил его в сериале, высказывал свое мнение о его жизни. Поэтому я оставлю это Шекспиру. О, добрый старик! Как хорошо ты выглядел. RIP», — написал Мензис.

О смерти принца Филиппа сообщили 9 апреля. Молчание решил нарушить наследник британского престола принц Уэльский Чарльз. По его словам, герцог Эдинбургский был бы тронут реакцией всего мира на это печальное известие.