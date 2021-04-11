Участниками конкурса «Вдохновение» стали более двух тысяч человек из ЛНР и РФ

Луганск, 11 апреля. Более двух тысяч конкурсантов из ЛНР и России приняли участие в 10-м открытом арт-фестивале-конкурсе «Вдохновение».

Фестиваль был организован Луганской государственной академией культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. Из России в конкурсе принимали участие представители Краснодарской, Курской и Брянской областей.

Награждение состоялось в трех номинациях: кино-, теле-, музыкальное искусство и хореографическое искусство. Ученик Краснодарской детской школы искусств имени Корягина Артем Бондаренко стал обладателем гран-при в номинации «Народное инструментальное искусство». Победители фестиваля награждены дипломами, призами и памятными подарками.

В Мурманске жюри определило финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» в рамках АНО «Россия — страна возможностей». По итогам были названы 30 финалистов из 17 регионов.