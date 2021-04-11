Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 у берегов Греции

Афины, 11 апреля. Подземные толчки магнитудой 4,5 были выявлены в воскресенье у берегов Греции. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Специалисты сообщают что эпицентр землетрясения находился в западной стороне от города Патра, население которого составляет около 170 тысяч человек. Очаг подземных толчков зафиксирован на глубине восемь километров. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Об этом передает RT.

Ранее жители Иркутска рассказали, что почувствовали последствия подземных толчков, эпицентр которых находился в Монголии. По данным Байкальского филиала ЕГС РАН, землетрясение с магнитудой 5,6 прошло в 34 километрах от населенного пункта Турт и начиналось в районе монгольского озера Хубсугул.