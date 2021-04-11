Экономист Сафиулин рассказал о новой «фишке» финансовых мошенников

Москва, 11 апреля. Финансовые мошенники с фальшивыми «инвестициями» все чаще встречаются в России. Об этом рассказал глава Федерального общественно-государственного фонда Марат Сафиулин.

Коварство финансовых пирамид заключается в том, что обманутый вкладчик не сразу замечает подвох и продолжает перечислять средства. Мошенники начинают атаковать телефонными звонками людей, которые интересуются инвестициями.

По словам Сафиулина, злоумышленники начинают активно зазывать в офис или предлагают заключить договор онлайн, а также используют слабые места людей, говоря то, что они хотят услышать. Для каждого возраста у аферистов существует определенная схема.

«Когда у человека появляются деньги, например, в 25-45 лет, интересны псевдоистории криптоинвестиций, криптовалютного трейдинга. Для более финансово обеспеченного человека это могут быть вложения в недвижимость, инвестиции в добычу золота, драгоценных камней. Для пенсионеров это, как правило, дополнительная прибавка к пенсии», — рассказал экономист в интервью радио Sputnik.

Гендиректор производителя DeviceLock компании «Смарт Лайн Инк» Олеся Ярмоленко рассказала о способах надежной защиты банковских счетов от мошенников. По ее мнению, массовая атака на счета в банках будет невозможной из-за различных уровней защиты.