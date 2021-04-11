Крым отпразднует День Конституции 11 апреля

Крым, 11 апреля. День Конституции Республики Крым является официальным праздником и отмечается 11 апреля. Он был принят Государственным Советом Республики Крым в 2014 году.

На следующий день после принятия в СМИ был опубликован текст документа, который вступил в силу с момента его обнародования. Это стало завершающим этапом вхождения полуострова Крым в состав Российской Федерации на законодательном уровне, пишет издание «Парламентская газета».

Конституция Республики Крым была составлена в соответствии с международным правом и законодательством России. Самые важные положения опубликованы в первых главах Конституции, где говориться о том, что Республика Крым провозглашается демократическим, правовым государством в составе РФ.

Пять крупных туристических кластеров планируется создать в Крыму в ближайшее время, качество отдыха повысится еще больше. Для этого региону выделено более 34 млрд рублей.