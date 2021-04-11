Вера Брежнева планирует стать мамой в третий раз

Москва, 11 апреля. Певица Вера Брежнева долгое время думает о новой беременности. Сейчас артистка воспитывает двух дочерей, однако она не против пополнения в семействе.

Соответствующее признание Брежнева сделала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Она предупредила поклонников, чтобы они не задавали ей лишних вопросов, если ее вес изменится в большую сторону.

«Мне, естественно, в течение последнего времени все больше хочется задуматься о ребенке… уже об этом думаю. Я забочусь о здоровье, занимаюсь спортом. Если вы меня увидите больше, то это те планы осуществятся», — отметила звезда.

Брежнева гордится своей большой семьей и любит, когда родственники собираются за одним столом. Уже на протяжении пяти лет певица живет в официальном браке с продюсером Константином Меладзе. Артистка называет своего супруга мудрым и спокойным человеком.

До Меладзе певица находилась в отношениях с Виталием Войченко, которому родила дочь Софию. В 2006 году Брежнева сошлась с бизнесменом Михаилом Киперманом, от которого воспитывает дочь Сару.

Жизнь Веры Брежневой не всегда была роскошной. Певица призналась, что в 11 лет была вынуждена пойти на работу, чтобы помогать отцу-инвалиду. Ей приходилось мыть посуду и продавать овощи на рынке.