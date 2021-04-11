Тимберлейк сыграет главную роль в сериале про спецагента ЦРУ

Лос-Анджелес, 11 апреля. Обладатель четырех премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми» Джастин Тимберлейк примет участие в экранизации мемуаров Чака Бэрриса «Признания опасного человека» для Apple TV.

Бэррис был агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в 1980-х годах. За свою карьеру он лишил жизни 33 человек, которые считались «врагами государства». Позже агентство выпустило опровержение причастности Бэрриса к ЦРУ, после чего он сам признался во лжи.

Это уже не первая экранизация мемуаров «киллера на государственной службе». В 2002 по мотивам истории Бэрриса Джорджем Клуни была снята кинокартина «Признания опасного человека», которая стала его режиссерским дебютом.

Недавно стало известно, что в США начинаются съемки фильма по комиксам DC «Черный Адам». Главную роль в фильме исполнит звезда Голливуда Дуэйн «Скала» Джонсон.