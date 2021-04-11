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Еврокомиссар Бретон посетовал на запоздалую регистрацию «Спутника V»

Еврокомиссар Бретон посетовал на запоздалую регистрацию российского «Спутника V»

Брюссель, 11 апреля. Европейское агентство по лекарственным средствам, скорее всего, одобрит «Спутник V», однако для выработки коллективного иммунитета она может прийти в Европу слишком поздно.

Европейский регулятор изучит российскую вакцину и даст ей оценку. При этом возможное одобрение вакцины не означает, что препарат сможет производиться в нужном количестве. Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации.

Бретон считает, что «Спутник V» придет в Европу слишком поздно, так как потребуется не один месяц, чтобы создать и расширить его производство, а цель ЕС — вакцинировать большинство жителей Евросоюза уже этим летом. Он пришел к выводу, что вакцину принимают слишком долго, несмотря на то, что она уже давно показала свою эффективность.

Ранее минздрав ФРГ выразил надежду, что Германия получит «Спутник V» в скором времени. Со слов министра здравоохранения Йенса Шпана, поставки ожидаются в ближайшие пару месяцев.

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