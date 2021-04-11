Еврокомиссар Бретон посетовал на запоздалую регистрацию российского «Спутника V»

Брюссель, 11 апреля. Европейское агентство по лекарственным средствам, скорее всего, одобрит «Спутник V», однако для выработки коллективного иммунитета она может прийти в Европу слишком поздно.

Европейский регулятор изучит российскую вакцину и даст ей оценку. При этом возможное одобрение вакцины не означает, что препарат сможет производиться в нужном количестве. Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации.

Бретон считает, что «Спутник V» придет в Европу слишком поздно, так как потребуется не один месяц, чтобы создать и расширить его производство, а цель ЕС — вакцинировать большинство жителей Евросоюза уже этим летом. Он пришел к выводу, что вакцину принимают слишком долго, несмотря на то, что она уже давно показала свою эффективность.

Ранее минздрав ФРГ выразил надежду, что Германия получит «Спутник V» в скором времени. Со слов министра здравоохранения Йенса Шпана, поставки ожидаются в ближайшие пару месяцев.