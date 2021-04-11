Жительница США задержана по подозрению в убийстве троих детей младше пяти лет

Лос-Анджелес, 11 апреля. Сотрудники правоохранительных органов США заключили под арест 30-летнюю латиноамериканку Лилиану Каррильо из-за возможной причастности к смерти троих ее детей.

Утром в субботу в одной из квартир Лос-Анджелеса были найдены трупы детей. Все погибшие были младше пяти лет. По неофициальной версии, смерть наступила в результате ножевых ранений. В течение нескольких часов стражи правопорядка задержали мать несовершеннолетних: за это время она достигла центральной Калифорнии.

Что послужило мотивом для преступления, еще предстоит выяснить. Также необходимо установить факт возможного проживания Каррильо с детьми и ее судимости.

Ранее жертвами стрельбы на юго-востоке США стали пять человек. Полиция взяла под арест предполагаемого виновника. В результате погибли мужчина, пожилая пара и их внуки.