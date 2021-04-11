Отказ от алкоголя может продлить жизнь на 28 лет

Москва, 11 апреля. Отказ от употребления алкоголя может продлить жизнь на 28 лет. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института Швеции.

Ученые наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков из Дании, Швеции и Финляндии на протяжении 20 лет. Среди участников пьющей группы число летальных исходов было выше. В среднем их жизнь сокращалась на 28 лет, передает издание Express.

Врачи не раз предупреждали о негативном влиянии спиртного на организм. Даже малые дозы алкоголя способны повысить риск развития рака, слабоумия, импотенции и бесплодия. Такие напитки отрицательно сказываются на работе сердца, мозга и печени.

Но не только отказ от алкоголя может увеличить продолжительность жизни. По мнению кардиохирурга Лео Бокерии, этому способствуют движение, например ходьба. Такой доступный способ позволит прожить дольше на шесть-восемь лет.