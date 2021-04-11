Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Отказ от алкоголя может продлить жизнь на 28 лет

Отказ от алкоголя может продлить жизнь на 28 лет

Москва, 11 апреля. Отказ от употребления алкоголя может продлить жизнь на 28 лет. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института Швеции.

Ученые наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков из Дании, Швеции и Финляндии на протяжении 20 лет. Среди участников пьющей группы число летальных исходов было выше. В среднем их жизнь сокращалась на 28 лет, передает издание Express.

Врачи не раз предупреждали о негативном влиянии спиртного на организм. Даже малые дозы алкоголя способны повысить риск развития рака, слабоумия, импотенции и бесплодия. Такие напитки отрицательно сказываются на работе сердца, мозга и печени.

Но не только отказ от алкоголя может увеличить продолжительность жизни. По мнению кардиохирурга Лео Бокерии, этому способствуют движение, например ходьба. Такой доступный способ позволит прожить дольше на шесть-восемь лет.

Новости партнеров