Принц Чарльз впервые нарушил молчание после смерти отца

Лондон, 11 апреля. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз впервые прокомментировал смерть своего отца герцога Эдинбургского Филипа в эфире британского телевидения.

Принц Чарльз считает, что его отец был бы тронут тем, как весь мир отреагировал на известие о его смерти. Трогательные слова, которые были сказаны в честь принца Филиппа будут поддержкой для королевской семьи в этот непростой период.

«Его очень любили и уважали, прежде всего, я могу себе представить, что он был бы сильно тронут, что так много людей здесь, по всему миру и в странах Содружества наций разделяют нашу потерю и наше горе», — рассказал 72-летний наследник престола.

Принц Уэльский сказал, что семье будет очень не хватать герцога Эдинбургского Филипа. Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II назвал отца особенным человеком.

Ранее стало известно, что похороны принца Чарльза запланированы на 17 апреля. Дату церемонии назвал представитель Букингемского дворца.