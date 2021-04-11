Китайский блогер оценил мясные предпочтения жителей России

Пекин, 11 апреля. Многие мясные предпочтения жителей России «вызывают шок» у иностранцев. На это указал пользователь китайского портала Sina.

Мясо в России, по словам блогера, любят больше, чем в Китае. Он сравнил российский и китайский способы приготовления шашлыка.

«Он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса. Чтобы мясо получилось жирным и сочным, он запекается на стальных шампурах», — подчеркнул блогер.

Сало в России является «прекрасным лакомством». Пользователь китайского портала признался, что у него от упоминания этого продукта «ком в горле встает».

«После того, как вы посмотрели на русские кулинарные рецепты, думаю, для вас теперь нет ничего удивительного в том, почему русских зовут «воинственным народом». Ведь это действительно так!» — заявил китайский блогер.

Диетолог Марина Аплетаева ранее назвала самые полезные для печени белковые продукты. В их число она включила курицу, индейку и мясо кролика.