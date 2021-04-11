Фильм «Довод» Нолана завоевал премию BAFTA за спецэффекты

Лондон, 11 апреля. Имена первых лауреатов премии BAFTA уже известны. Среди победителей отмечен фильм режиссера Кристофера Нолана «Довод» за лучшие спецэффекты.

Кроме фильма «Довод» награду в первый день получили ленты «Ма Рейни: мать блюза» режиссера Джорджа Вульфа — за лучший дизайн костюмов и за грим и прически, черно-белый «Манк» режиссера Дэвида Финчера — за художественный дизайн, «Рокс» Сары Гаврон — за лучший кастинг.

Драма «Звук металла» режиссера Дариуса Мардена взяла премию BAFTA за лучший звук. Церемонию вручения наград разбили на два дня. От участия отказался председатель Британской академии кино и телевизионных искусств принц Уильям в связи со смертью своего деда герцога Эдинбургского Филиппа.

В воскресенье премию BAFTA вручат претендентам в остальных 17 категориях. Среди них станут известны лауреаты в номинациях «Лучший фильм», имя лучшего режиссера, лучших исполнителей мужских и женских ролей.

В число номинантов в категории «Лучший фильм не на английском языке» попала картина режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Эта лента уже стала лучшей по версии премии кинокритиков и кинопрессы «Белый слон».