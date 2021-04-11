Меркель заберет полномочия у глав федеральных земель для борьбы с COVID-19

Берлин, 11 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель лишит полномочий глав 16 федеральных земель из-за конфликта на почве ужесточения мер противодействия коронавирусу. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Коалиция, возглавляемая Ангелой Меркель, лишит премьер-министров федеральных земель полномочий ужесточать или ослаблять ограничительные меры для борьбы с COVID-19. Соответствующий документ уже разработан администрацией канцлера.

Законопроект передаст правительству право вводить ограничения из-за COVID-19 на территории всей страны. Меркель намерена ввести комендантский час с 21:00 до 05:00 в тех районах, где заболеваемость превышает 100 случаев на 100 тыс. человек три дня подряд. Непродовольственные магазины, находящиеся в этих регионах, должны будут закрыться, а компании обяжут проводить лабораторные тесты сотрудников на коронавирус дважды в неделю.

Ранее немецкий минздрав выразил надежду на то, что в скором времени ФРГ получит российскую вакцину «Спутник V». Ожидается, что поставки в Германию произойдут уже в ближайшие несколько месяцев.