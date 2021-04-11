Актер Дуэйн Джонсон анонсировал начало съемок фильма «Черный Адам»

Лос-Анджелес, 11 апреля. Звезда американского кинематографа Дуэйн «Скала» Джонсон сыграет главную роль в супергеройском фильме по мотивам комиксов DC «Черный Адам».

Актеру предстоит перевоплотиться в злодея, обладающего сверхсилой и скоростью. По сценарию, его противником станет Общество справедливости Америки, состоящее из Человека-ястреба, Доктора Фэйта, Циклона и Крушителя Атомов.

В роли режиссера картины выступит Жауме Коллет-Серра. Сценарий к фильму напишут Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани. Премьера кинокартины намечена на июль 2022 года.

Недавно в российский прокат вышел блокбастер «Мортал Комбат». За первые дни проката фильм собрал рекордную сумму — 100 млн рублей.