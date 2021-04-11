Звезда «Шерлока» Камбербэтч сыграет главную роль в шпионском триллере Netflix

Лос-Анджелес, 11 апреля. Актер Бенедикт Камбербэтч станет исполнителем главной роли в экранизации известного романа британского политика Джона Бакена «Тридцать девять ступеней».

Съемками мини-сериала займется немецкий режиссер Эдвард Бергер, который ранее работал с Камбербэтчем над драмой «Патрик Мелроуз». Кресло сценариста займет соавтор остросюжетного вестерна «Выживший» — Марк Л. Смит.

Бенедикт Камбербэтч также станет исполнительным продюсером триллера в компании с Адамом Экландом, с которым ранее он работал над проектами «Мавританец» и «Патрик Мелроуз». Сериал будет состоять из шести эпизодов, съемки которых стартуют в 2022 году.

Недавно стало известно, что звезда «Агента 007» Дэниел Крейг заработал за съемки в сиквеле детектива «Достать ножи» 100 миллионов долларов. Всего стрим-сервис Netflix заплатил авторам второй части фильма 469 миллионов долларов.