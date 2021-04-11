Мэттью Перри порадовал фанатов фото с воссоединения «Друзей»

Лос-Анджелес, 11 апреля. Актер сериала «Друзья» Мэттью Перри опубликовал в своем профиле в Instagram фото из гримерной. Фанаты сделали вывод, что начались съемки продолжения знаменитого ситкома.

Мэттью Перри опубликовал в своем аккаунте Instagram фото из гримерной с подписью: «За секунды до того, как съесть кисть для макияжа. Не говоря уже о воссоединении с моими Друзьями». Актер быстро удалил данный пост, но фанаты сериала успели сделать скриншоты с сообщением, обрадовавшись долгожданному продолжению популярной американской кинокартины.

Изначально воссоединение «Друзей» планировалось в мае прошлого года, однако после этого запуск комедии был перенесен три раза.

Ранее начались съемки фильма по мотивам серии шутеров Borderlands. Об этом сообщила актриса Ариана Гринблатт, которой досталась роль Крошки Тины.