WP: Американцы отказываются прививаться от COVID-19

Вашингтон, 11 апреля. Власти многих штатов США откладывают заказы вакцины от коронавируса, несмотря на новые случаи заражения. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

По правилам, американские штаты должны направить федеральному правительству заявку на получение доз препарата. Дозы считаются, исходя из проживающих на территории совершеннолетних американцев. При этом власти регионов указывают разные причины задержек препаратов. Обычно они связаны с проблемами, вызванными использованием двухкомпонентной вакцины, отказом населения прививаться, кадровыми вопросами.

Издание, в качестве примера, приводит штат Мичиган, который не отправил заявку на причитающиеся ему 360 тыс. доз лекарства. В свою очередь Индиана и Техас запросили примерно 90% от предусмотренного количества. Ситуация вызывает беспокойство со стороны властей. Однако возвращаться к методу бывшего президента США Дональда Трампа, который поощрал штаты дополнительными дозами вакцины, если они быстро заказывают выделенные препараты, нынешняя администрация не намерена.

Ранее издание CNN сообщало, что американские морские пехотинцы отказываются от вакцинации. Представитель корпуса морской пехоты США полковник Келли Фручур сообщила, что морпехи не хотят вакцинироваться из-за угрозы аллергических реакций на препараты.