Полноценными участниками дорожного движения являются как водители, так и пассажиры автотранспортных средств. А значит, все они обязаны подчиняться существующим правилам, одно из которых гласит, что в ходе движения и шоферу и всем его пассажирам, необходимо быть пристегнутыми ремнями безопасности. Причем это распространяется не только на личные авто, но и на некоторые виды общественного транспорта — к примеру, на такси или микроавтобусы-маршрутки, изначально оснащенные данными удерживающими приспособлениями. Однако зачастую пассажиры по тем или иным причинам пренебрегают обязанностью пристегнуться. Что же предпринимать водителям в подобных случаях? Кто несет ответственность за непристегнутый ремень: сам пассажир, владелец транспортного средства или оба сразу? Кто оплачивает штраф за непристегнутого пассажира и можно ли избежать данного наказания? Разъясняем эти и другие важные моменты вместе с адвокатом Екатериной Антоновой.

Предусмотрены ли штрафные санкции за непристегнутого пассажира в 2021 году?

П. 2.1.2. правил дорожного движения (ПДД) гласит: при передвижении на транспортном средстве, оснащенном ремнями безопасности, водитель должен быть не только пристегнут сам, но и не перевозить пассажиров, которые не зафиксированы ремнями. Если по определенным причинам пассажир отказывается пристегнуться, сотрудник ГИБДД наделен всеми законными полномочиями для выписывания штрафа за такое нарушение.

На кого распространяется штраф: на водителя, пассажира или обоих сразу?

Согласно закону, ответственность за каждого из пассажиров автотранспортного средства лежит именно на водителе, поэтому он не должен начинать движение, пока не будет уверен в том, что они пристегнуты.

Впрочем, это не означает, что «наказывать рублем» автоинспектор будет одного лишь водителя: административное взыскание коснется и самого пассажира, нарушившего правила.

«Причем даже незнание закона, как известно, не освобождает человека от ответственности, поэтому штраф придется оплатить каждому отдельно взятому непристегнутому пассажиру, даже если речь идет о большой компании, которая, к примеру, воспользовалась услугами легкового такси», — отмечает Екатерина Антонова.

Какова сумма штрафа за непристегнутый ремень для водителя и пассажира в 2021 году?

Ответственность за пренебрежение правилами перевозки пассажиров по части обращения с ремнями безопасности обусловлена ст. 12.6 КоАП РФ для водителя: согласно этому правилу, размер штрафа составляет 1000 рублей. Вместе с тем ответственность пассажира предусмотрена ст. 12.29 КОАП РФ и сумма штрафа для него составляет 500 рублей. В отдельных случаях вместо денежного штрафа пассажиру, нарушившему правила, может быть вынесено предупреждение.

Материальная ответственность за непристегнутого пассажира распространяется, в том числе, на пассажиров, путешествующих на заднем сиденье, при условии, что транспортное средство оснащено задними ремнями безопасности.

Как доказать, что ремень не пристегнут, и кто выписывает штраф за непристегнутого пассажира?

Согласно общему правилу, штраф за ремень и водителю и пассажиру назначает инспектор ГИБДД.

«Инспектор видит, что водитель или пассажир едет с непристегнутым ремнем, останавливает автомобиль и составляет протокол, — рассказывает Екатерина Антонова. — С недавнего времени также практикуют штрафы с камер за ремень безопасности. В течение одной секунды камера делает несколько фотографий автомобиля, а затем информация поступает на сервер, где ее анализирует компьютер и при выявлении нарушения автоматически формирует соответствующие материалы, на базе которых сотрудник ГИБДД формирует постановление о выплате штрафа».

Как избежать штрафа за непристегнутый ремень в 2021 году?

Одним из ключевых оснований для аннулирования выписанного штрафа служит неправильное заполнение соответствующего протокола работником ГИБДД.

«Поэтому следует тщательно изучить этот документ: если в нем предъявлены ошибочные сведения о водителе или транспортном средстве, которым он управлял, то нарушитель вправе подать на обжалование составления протокола. При несогласии гражданина с наказанием, он может оспорить его через суд в течение 10 суток», — разъясняет Екатерина Антонова.

Избежать штрафных санкций можно и на некоторых других законных основаниях:

конструкция ремней безопасности вышла из строя (при этом водитель должен доказать, что в этот момент он направляется на станцию техобслуживания для устранения неполадок);

и водитель и пассажиры сняли с себя ремни уже после того, как автомобиль остановился;

изначальное отсутствие ремней безопасности в той или иной модели автомобиля (данная конструкция не предустановлена производителем). Если же ремни были сняты самим владельцем авто, уйти от штрафа не удастся.

Существует ли скидка на штраф?

Непристегнутый пассажир, которому выписан штраф, может снизить его размер, если произведет оплату оперативно: в этом случае скидка на штраф составит 50%. Подобный «бонус» действителен на протяжении 20 дней со дня вынесения постановления об административном правонарушении.

Так или иначе, пассажир, равно как и водитель автосредства, должен осознавать и помнить, что перевозка пассажиров, не пристегнутых удерживающим ремнем — это серьезное нарушение ПДД. И даже если сам он по жизни привык «надеяться на авось», то пристегнуться следует хотя бы из чувства уважения и заботы о водителе. Ведь в случае ДТП, за любую травму, полученную непристегнутыми пассажирами, придется отвечать перед законом именно ему, равно как и возмещать материальный ущерб, причиненный их здоровью. Да и для самого нарушителя куда большим наказанием, чем штраф, может стать потеря жизни или выход на инвалидность в результате ДТП, трагических последствий которого можно было бы избежать с помощью обычного ремня.