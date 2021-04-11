Жюри определило финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» в Мурманске

Мурманск, 11 апреля. Полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» завершился в Мурманске. По итогам были определены 30 финалистов из 17 регионов. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

В полуфинале участвовали 117 конкурсантов из 38 регионов России, которые показали лучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. Они решали региональные тесты и предоставляли собственные проекты для конкурса «Мастера гостеприимства» в рамках АНО «Россия — страна возможностей». По словам руководителя направления по работе с партнерами Антона Серикова, особое внимание при оценке уделялось развитию туризма в Арктике.

Конкурс проходил в течении двух дней. Для участников были организованы различные традиционные развлечения в стиле Русского Севера, а также провели гастрономическое шоу «Арктический десерт».

«Уверен, нам удалось не только оставить приятные впечатления о мероприятии, но и зародить мечту в голове каждого: вернуться к нам вновь, в любое время года — туристом, инвестором, партнером и всегда другом», — поделился мнением председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В Москве стартовал Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход» — новый проект платформы «Россия — страна возможностей». Также начался прием заявок на студенческий трек конкурса «Лидеры России».