Госдеп подвел итоги переговоров госсекретаря США с главой британского МИД

Вашингтон, 11 апреля. Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Итогами встречи поделилась пресс-служба Госдепа.

Стороны обсудили ситуации вокруг Афганистана и Украины. Политики выразили совместную поддержку Киеву и призвали в кратчайшие сроки остановить «концентрацию сил, сопровождающуюся провокационной риторикой» со стороны Москвы. При этом сведений, доказывающих достоверность обвинений, собеседники привести не смогли.

Истерия вокруг «мифической российской угрозы» муссируется в украинских СМИ регулярно, отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, обстановка в Донбассе обострилась из-за «воинственного настроя Киева», передает RT.

Ранее стало известно о намерении Блинкена вернуться в Брюссель для участия во встречах НАТО, на которых будет рассматриваться «российский вопрос». Его прибытие ожидается на следующей неделе.