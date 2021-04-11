Репетитор из Москвы был арестован за похищение 13-летнего ребенка

Москва, 11 апреля. Суд заключил под стражу репетитора, который похитил 13-летнего школьника на юго-западе Москвы и увез его в Свердловскую область.

Обвиняемый арестован по статье 126 УК РФ пункту «д» части 2 «Похищение несовершеннолетнего». Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Установлено, что мужчина обманом посадил мальчика в такси, водителю которого он сообщил ложную информацию о ребенке, и увез его в неизвестном направлении. Родители мальчика обратились к сотрудникам правоохранительных органов, сообщив, что их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денег.

Мальчика нашли на территории Свердловской области. Похитителем оказался 29-летний уроженец Казахстана, который ранее оказывал частные услуги ребенку по репетиторству.

Ранее двое москвичей получили тюремный срок за похищение и убийство иностранки. Они незаконно удерживали гражданку Кубы в одной из квартир на западе столицы.