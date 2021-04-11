Легенда Всесоюзного радио: жизненный путь и карьера Эмиля Верника

На 97-м году жизни скончался легендарный советский режиссер литературно-драматического радиовещания и народный артист РФ Эмиль Верник. В его аудиоспектаклях принимали участие многие выдающиеся артисты своей эпохи: Олег Табаков, Андрей Миронов, Юрий Завадский и многие другие. ФАН вспомнил основные вехи жизненного и творческого пути выдающегося деятеля.

Эмиль Верник также известен как основатель известной театральной династии. Он воспитал двоих сыновей, которые построили успешные карьеры: Игорь в кинематографе и театре, а Вадим — на телевидении.

«Папа очень мягкий, но при этом очень требовательный и жесткий. Он всех доводил до белого каления, но результата добивался. Только он чувствовал, как это должно быть. Поэтому он и великий на радио», — такими словами описывал отца Вадим Верник.

Эмиль Верник родился на Украине и с ранних лет проявлял интерес к театру и кинематографу. Самыми яркими воспоминаниями из детства для него были походы в кинотеатр.

«Я обожал, когда меня папа водил в кино. Например, фильм о Чапаеве я смотрел 11 раз! И был потрясен, в ужасе, когда он утонул… Я запоминал фразы из фильма, приходил домой, надевал что-то вроде бурки, брал папину шапку-пирожок и играл в Чапаева», — вспоминал в одном из интервью Эмиль Верник.

Однако вскоре жизнь 16-летнего юноши переломила Великая Отечественная война. Его семью эвакуировали в Казахстан. Война поставила крест на его планах поступить в театральный институт. В Казахстане молодой человек трудился в свиносовхозе. Однако он все также продолжал мечтать о сцене. Ему удалось самостоятельно создать драмкружок на базе местного клуба молодежи.

Вскоре Вернику удается поступить в театральный институт в Саратове, а затем перебраться в Москву. Он окончил ГИТИС по специальности «Актерское мастерство», а в 1947 году стал актером театра «Московские литературные чтения». Там он проработал 11 лет, успев попробовать себя и в роли режиссера.

В 1958 году Эмиля Верника приглашают на Всесоюзное радио, где он стал постановщиком. Его талант и потенциал был очевиден всем, и к 1969 году он стал главным режиссером литературно-драматического вещания. В 1974 году 50-летний Эмиль Григорьевич удостоился почетного звания «Заслуженный артист РСФСР».

Профессиональная деятельность Верника не ограничивалась радиоспектаклями. С 1970-го он проводил встречи с советскими и зарубежными артистами, открывал слушателям неизвестные стороны их биографии. Подобные встречи проводились не только в Москве, но и в других городах стран соцлагеря: в Берлине, Будапеште, Праге.

Пост режиссера Всесоюзного радио, а затем «Радио-1» Верник занимал до 2002 года. В общей сложности он поставил более двух сотен спектаклей на основе не только классических, но и современных произведений. Многие проекты Эмиля Григорьевича теперь входят в «Золотой фонд» российского радио.

Даже будучи в преклонном возрасте Эмиль Верник не бросал творческую деятельность. Он продолжал преподавать актерское мастерство в школе-студии МХТ им. Чехова и состоял в Союзе театральных деятелей страны. За свой выдающийся вклад в российскую культуру он был награжден почетным званием «Народный артист РФ» в 1999 году.