Штангистка Ахмерова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Москва, 11 апреля. Россиянка Дарья Ахмерова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве в весовой категории до 87 кг. Она показала результат в 246 кг.

Российская штангистка набрала 108 кг в рывке и 138 кг в толчке. На второй строчке расположилась атлетка из Молдавии Елена Чилчич (245 кг, 107+138). Бронзовую медаль получила еще одна представительница сборной России — Дарья Рязанова (240 кг, 105+135). Для женской команды золото Ахмеровой стало первым в двоеборье на чемпионате Европы, пишет RT.

В общем зачете сборная России расположилась на шестом месте, имея в активе одну золотую медаль, четыре серебряных и четыре бронзовых. В тройке лидеров находятся команды Украины (4-0-1), Болгарии (3-3-1) и Армении (2-1-3).

Недавно российская сборная по мини-футболу одержала пятую победу в пятой встрече отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Таким образом, россияне досрочно заработали себе путевку на Евро-2022.