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Штангистка Ахмерова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Штангистка Ахмерова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Москва, 11 апреля. Россиянка Дарья Ахмерова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве в весовой категории до 87 кг. Она показала результат в 246 кг.

Российская штангистка набрала 108 кг в рывке и 138 кг в толчке. На второй строчке расположилась атлетка из Молдавии Елена Чилчич (245 кг, 107+138). Бронзовую медаль получила еще одна представительница сборной России — Дарья Рязанова (240 кг, 105+135). Для женской команды золото Ахмеровой стало первым в двоеборье на чемпионате Европы, пишет RT.

В общем зачете сборная России расположилась на шестом месте, имея в активе одну золотую медаль, четыре серебряных и четыре бронзовых. В тройке лидеров находятся команды Украины (4-0-1), Болгарии (3-3-1) и Армении (2-1-3).

Недавно российская сборная по мини-футболу одержала пятую победу в пятой встрече отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Таким образом, россияне досрочно заработали себе путевку на Евро-2022.

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