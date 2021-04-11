Историк Питателев рассказал о погребальной церемонии принца Филиппа

Лондон, 11 апреля. Британская королевская семья определила дату похорон принца Филиппа. О том, как и где это произойдет, рассказал историк погребальной культуры Михаил Питателев.

В Великобритании объявлен восьмидневный траур в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II. Он закончится 17 апреля. Монаршая особа проведет траур 30 дней и «будет отдыхать от государственных дел», сообщает 360tv.ru.

Питателев рассказал, что прощание с принцем состоится в церемониальном формате. Тело Филиппа доставят в Виндзорский замок на лафете, где придворные простятся с ним. Ответственный за хозяйство дворца лорд-камергер произнесет прощальную речь. После чего пройдет богослужение по англиканскому канону. Принца Филиппа похоронят «по всем королевским правилам» в семейном склепе.

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет 9 апреля. Церемония прощания с герцогом Эдинбургским назначена на 17 апреля, передает «Парламентская газета».