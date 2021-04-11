Врач-сомнолог Полуэктов рассказал о влиянии подушки на качество сна

Москва, 11 апреля. Научно доказанного влияния типа подушки на качество сна не существует. Об этом рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

По его мнению, стоимость и конструктивные особенности подушки не могут повлиять на сон. Его качество зависит от общего состояния человека, а разнообразный выбор форм, наполнителей и так далее больше относится к маркетинговому ходу, чем к медицине, считает врач.

«Человеку приятно, что у него красивая подушка, он про нее много хорошего читал, ему лучше от этого спится. Самая дорогая подушка стоит 60 тысяч долларов. Наверное, на ней спится лучше всего», — сказал Полуэктов в интервью телеканалу «Звезда».

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