Минздрав РФ развеял миф об ухудшении памяти с возрастом

Москва, 11 апреля. Проблемы с памятью не являются обязательным признаком пожилого возраста. На это указала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Нормальное старение, по словам Ткачевой, не должно сопровождаться ухудшением памяти. Если это происходит, следует обратиться к врачу.

«Один из мифов, что с возрастом память ухудшается, так вот если память ухудшается, надо что-то с этим делать, надо обратить на это внимание», — подчеркнула гериатр во время онлайн-конференции о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года.

Ученые ранее выяснили, к каким негативным последствиям для организма приводит недосыпание. В их числе — ухудшение памяти.